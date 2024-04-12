Греков Александр Борисович
Место рождения
Дата рождения02.09.1889
Дата смерти17.07.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1889
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.1964
США
Похороны
Неизвестно
Isle-Maligne - Protestant (Alma), Saguenay/Lac-St-Jean - Lac-St-Jean-Est, Quebec, Canada