Долматов Николай Никифорович
Место рождения
Дата рождения08.10.1949
Дата смерти15.01.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.01.2005