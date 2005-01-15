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Долматов Николай Никифорович

Место рождения

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

08.10.1949

Дата смерти

15.01.2005

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1949

Отец: Долматов Никифор Макеевич

Мать: Долматова Александра Петровна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.01.2005
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

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