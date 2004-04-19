Першин Сергей Николаевич 11.09.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Першин Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1962

Дата смерти

19.04.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1962

Отец: Першин Николай Васильевич

Мать: Першина Анна

Рождение ребёнка
07.07.1989

Сын: Першин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Юганова (Морковкина) Евдокия Ивановна

Танайка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1995

Сын: Першин Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Юганова (Морковкина) Евдокия Ивановна

Смерть
19.04.2004

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