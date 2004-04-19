Першин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1962
Дата смерти19.04.2004
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1962
Отец: Першин Николай Васильевич
Мать: Першина Анна
Рождение ребёнка
07.07.1989
Мать ребёнка: Юганова (Морковкина) Евдокия Ивановна
Танайка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1995
Мать ребёнка: Юганова (Морковкина) Евдокия Ивановна
Смерть
19.04.2004