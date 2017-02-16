Костромина (Мажарова) Мария Максимовна
Место рождения
Дата рождения19.10.1933
Дата смерти16.02.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1933
Уфимский уезд, Карауловская волость. Карауловка, с. при реч. Симок, прос. дор., вол., правл., церковь (постр. в 1880 г.), церковно-приходская школа, 3 мануф. и 3 бак. лав. Род занятий: Земледелие, руб... Показать все
Рождение ребёнка
26.05.1956
Дочь: Климова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Костромин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.02.2017
Причина смерти: Естественная смерть/старость.