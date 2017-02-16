Костромина (Мажарова) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостромина (Мажарова) Мария Максимовна

Костромина (Мажарова) Мария Максимовна

avatar

Место рождения

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

19.10.1933

Дата смерти

16.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1933

Отец: Мажаров Максим Прокопьевич

Мать: Мажарова Ефросинья Николаевна

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Уфимский уезд, Карауловская волость. Карауловка, с. при реч. Симок, прос. дор., вол., правл., церковь (постр. в 1880 г.), церковно-приходская школа, 3 мануф. и 3 бак. лав. Род занятий: Земледелие, руб... Показать все
Рождение ребёнка
26.05.1956

Дочь: Климова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Костромин Иван Иванович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Иванович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костромин Иван Иванович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Развод
Неизвестно

Муж: Спицын Александр Иванович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
16.02.2017
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close