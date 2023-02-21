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Латышев Николай Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1920

Дата смерти

29.10.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1920

Отец: Латышев Матвей Егорович

Мать: Саватеева Марфа Яковлевна

Военная награда
23.05.1946
Медаль "За победу над Японией" Орден "Трудового красного знамени"
Бракосочетание
1946

Жена: Родионова Тамара Васильевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
22.12.1948

Сын: Латышев Борис Николаевич

Мать ребёнка: Родионова Тамара Васильевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
24.10.1953

Сын: Латышев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Родионова Тамара Васильевна

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
29.10.1986
Томск, город Томск, Томская область
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