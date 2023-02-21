Латышев Николай Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1920
Дата смерти29.10.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1920
Отец: Латышев Матвей Егорович
Военная награда
23.05.1946
Медаль "За победу над Японией" Орден "Трудового красного знамени"
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
22.12.1948
Мать ребёнка: Родионова Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
24.10.1953
Сын: Латышев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Родионова Тамара Васильевна
Смерть
29.10.1986