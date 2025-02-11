Тимофей Захаров
мужской, родился 1773, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1826, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Филипп Тимофеев1788 г.р.
Андрей Тимофеев1789 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Филипп Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Андрей Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Герасим Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1826
Место жительства
1835