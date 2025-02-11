Тимофей Захаров 1773 — найти родственников по фамилии на Familio

Тимофей Захаров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1773, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1826, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Филипп Тимофеев1788 г.р.
Андрей Тимофеев1789 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Филипп Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1789

Сын: Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1799

Сын: Герасим Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1826
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

8

Мы используем куки для улучшения работы сайта.