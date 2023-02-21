Мухина (Корнева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Корнева) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Корнев Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
1924

Сын: Мухин Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Мухин Василий Степанович

Рождение ребёнка
01.04.1926

Сын: Мухин Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Мухин Василий Степанович

СССР Костромская область, Нерехтский район, деревня Мелехово
Рождение ребёнка
1936

Сын: Мухин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Мухин Василий Степанович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Барабанова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Мухин Василий Степанович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Мухин Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Василий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Российская Империя Костромская область Нерехтовский район село Ивановское
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