Мухина (Корнева) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Корнев Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Мухин Василий Степанович
Рождение ребёнка
01.04.1926
Сын: Мухин Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Мухин Василий Степанович
СССР Костромская область, Нерехтский район, деревня Мелехово
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Мухин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Барабанова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Мухин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Мухин Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Российская Империя Костромская область Нерехтовский район село Ивановское