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Татьяна Ивановна

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1811 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Кузьмич

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Устинья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Кузьмич

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Аграфена Семеновна

Отец ребёнка: Семен Кузьмич

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Семен Кузьмич

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Захар Семенович

Отец ребёнка: Семен Кузьмич

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
24.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10 № до 12 № после 12 " " глава семьи Феоктист Кузьмич главы семьи 1 сын Родион Феоктистович главы семьи 1 жена Лукерья Степановна 1 сына 1 сын Филипп Родионович главы семьи 2 сын Денис Феокт... Показать все
Смерть
После 1858

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