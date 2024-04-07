Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1811 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Устинья Семеновна
Отец ребёнка: Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Аграфена Семеновна
Отец ребёнка: Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Захар Семенович
Отец ребёнка: Семен Кузьмич
Упоминание
24.04.1858 ст.
Ревизия 10 № до 12 № после 12 " " глава семьи Феоктист Кузьмич главы семьи 1 сын Родион Феоктистович главы семьи 1 жена Лукерья Степановна 1 сына 1 сын Филипп Родионович главы семьи 2 сын Денис Феокт... Показать все
Смерть
После 1858