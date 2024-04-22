Добров Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Добров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Добров Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Доброва Анастасия Николаевна
Военная служба
?.12.1942
Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Красноармеец (рядовой состав, звания сухопутных войск, ВВС) Дата призыва: 1942 Место призыва: Ветлужский РВК Дата завершения службы: 1943 https://poisk.re/way/2015174
Смерть
?.03.1943
Ответ на запрос жены - Добровой Клавдии Александровны https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=7437588&p=67