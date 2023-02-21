Акилина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

20.08.1830 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Тенетов Федот Иванов

Отец ребёнка: Петров Иван Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Иван Алексеев

Смерть
20.08.1830 ст.
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
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