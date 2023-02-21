Акилина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти20.08.1830 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Тенетов Федот Иванов
Отец ребёнка: Петров Иван Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Иван Алексеев
Смерть
20.08.1830 ст.
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область