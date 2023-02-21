Хайми Виктор Арвович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайми Виктор Арвович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: не указан

Мать: Рямо Ида Абрамовна

Смерть
2007
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