Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Старикевич) Татьяна Григорьевна
(Старикевич) Татьяна Григорьевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1844
Пол
Женский
Отец
Старикевич Григорий Яковлев
Около 1802 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Старикевич Григорий Яковлев
Мать: не указана
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия