(Старикевич) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Старикевич) Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Пол

Женский

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Старикевич Григорий Яковлев

Мать: не указана

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