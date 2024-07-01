Троицкая (Макарова) Ольга Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
НАРТ, ф. 4, оп. 144, д. 140, л. 478
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1903
Сын: Троицкий Виктор Константинович
Отец ребёнка: Троицкий Константин Николаевич
В метрической книге Покровской церкви с. Ракашево за 1903 г. есть запись: 27 января родился (27 января крещен) Виктор. Родители: села Ракашево-Романовки псаломщик Константин Николаев Троицкий и законн... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1904
Дочь: (Троицкая) Александра Константиновна
Отец ребёнка: Троицкий Константин Николаевич
В метрической книге Покровской церкви с. Ракашево за 1904 г. есть запись: 25 октября родилась (28 октября крещена) Александра. Родители: села Ракашево-Романовки псаломщик Константин Николаев Троицкий ... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1905
Сын: Троицкий Николай Константинович
Отец ребёнка: Троицкий Константин Николаевич
В метрической книге Покровской церкви с. Ракашево за 1905 г. есть запись: 29 ноября родился (4 декабря крещен) Николай. Родители: села Ракашево-Романовки Покровской церкви псаломщик Константин Николае... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1912
Сын: Троицкий Борис Константинович
Отец ребёнка: Троицкий Константин Николаевич
В метрической книге Покровской церкви с. Ракашево за 1912 г. есть запись: 2 ноября родился (11 ноября крещен) Борис. Родители: села Ракашево-Романовки псаломщик Константин Николаев Троицкий и законная... Показать все
Смерть
Неизвестно