Троицкая (Макарова) Ольга Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая (Макарова) Ольга Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

НАРТ, ф. 4, оп. 144, д. 140, л. 478
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Константин Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Рокашево, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.01.1903

Сын: Троицкий Виктор Константинович

Отец ребёнка: Троицкий Константин Николаевич

Рокашево, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Покровской церкви с. Ракашево за 1903 г. есть запись: 27 января родился (27 января крещен) Виктор. Родители: села Ракашево-Романовки псаломщик Константин Николаев Троицкий и законн... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1904

Дочь: (Троицкая) Александра Константиновна

Отец ребёнка: Троицкий Константин Николаевич

Рокашево, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Покровской церкви с. Ракашево за 1904 г. есть запись: 25 октября родилась (28 октября крещена) Александра. Родители: села Ракашево-Романовки псаломщик Константин Николаев Троицкий ... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1905

Сын: Троицкий Николай Константинович

Отец ребёнка: Троицкий Константин Николаевич

Рокашево, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Покровской церкви с. Ракашево за 1905 г. есть запись: 29 ноября родился (4 декабря крещен) Николай. Родители: села Ракашево-Романовки Покровской церкви псаломщик Константин Николае... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1912

Сын: Троицкий Борис Константинович

Отец ребёнка: Троицкий Константин Николаевич

Рокашево, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Покровской церкви с. Ракашево за 1912 г. есть запись: 2 ноября родился (11 ноября крещен) Борис. Родители: села Ракашево-Романовки псаломщик Константин Николаев Троицкий и законная... Показать все
Смерть
Неизвестно

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