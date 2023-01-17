Чернова (Андреева) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиОколо 1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1902
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Стацура Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Чернов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
20.11.1906
Дочь: Желтова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Чернов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Чернов Василий Александрович
Отец ребёнка: Чернов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Чернов Иван Иванович
Отец ребёнка: Чернов Александр Николаевич
Смерть
Около 1921