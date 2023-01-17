Чернова (Андреева) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернова (Андреева) Анна Григорьевна

Чернова (Андреева) Анна Григорьевна

avatar

Место рождения

Перекопная Лука, Балаковский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Около 1921

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Перекопная Лука, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
27.01.1902

Муж: Чернов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Стацура Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Чернов Александр Николаевич

Перекопная Лука, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.11.1906

Дочь: Желтова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Чернов Александр Николаевич

Перекопная Лука, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Чернов Василий Александрович

Отец ребёнка: Чернов Александр Николаевич

Перекопная Лука, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Чернов Иван Иванович

Отец ребёнка: Чернов Александр Николаевич

Перекопная Лука, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Около 1921
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close