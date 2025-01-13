Субботина (Зайкова) Мария
женский, родилась 30.09.1935, Россия
ОтецЗайков НиколайНеизвестно г.р.
Дети
Гаришина (Субботина) Марина29.03.1958 г.р.
Плахута (Субботина) Татьяна24.01.1966 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
30.09.1935
Отец: Зайков Николай
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
29.03.1958
Дочь: Гаришина (Субботина) Марина
Отец ребёнка: Субботин Владимир
Россия
Рождение ребёнка
24.01.1966
Дочь: Плахута (Субботина) Татьяна
Отец ребёнка: Субботин Владимир
Россия