Субботина (Зайкова) Мария 30.09.1935 — найти родственников по фамилии на Familio

Субботина (Зайкова) Мария

Автор
ИК
Корнеевская И.

женский, родилась 30.09.1935, Россия

Отец
Зайков НиколайНеизвестно г.р.
Дети
Гаришина (Субботина) Марина29.03.1958 г.р.
Плахута (Субботина) Татьяна24.01.1966 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1935

Отец: Зайков Николай

Мать: не указана

Россия

Рождение ребёнка
29.03.1958

Дочь: Гаришина (Субботина) Марина

Отец ребёнка: Субботин Владимир

Россия

Рождение ребёнка
24.01.1966

Дочь: Плахута (Субботина) Татьяна

Отец ребёнка: Субботин Владимир

Россия

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