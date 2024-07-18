Зиновия-Елизавета Иларионовна-Ларионовна-Лавровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновия-Елизавета Иларионовна-Ларионовна-Лавровна

Место рождения

Ситчараки, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1855 и 1856 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Ситчараки, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
10.07.1881

Муж: Григорий Павлович

Рождение ребёнка
25.07.1882

Сын: Иоанн-Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Павлович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.03.1884

Сын: Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Павлович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 22.11.1885 и 1891

Сын: Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Павлович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
23.02.1891

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Павлович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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