Зиновия-Елизавета Иларионовна-Ларионовна-Лавровна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1881
Муж: Григорий Павлович
Рождение ребёнка
25.07.1882
Отец ребёнка: Григорий Павлович
Рождение ребёнка
14.03.1884
Сын: Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Павлович
Рождение ребёнка
Между 22.11.1885 и 1891
Сын: Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Павлович
Рождение ребёнка
23.02.1891
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Павлович
Смерть
Неизвестно