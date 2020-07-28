Самойлова (Самсонова) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.03.1963
Дата смерти28.07.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1963
Отец: Самсонов Михаил Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.09.1983
Рождение ребёнка
17.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самойлов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
10.06.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самойлов Андрей Васильевич
Смерть
28.07.2020