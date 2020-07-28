Самойлова (Самсонова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Самсонова) Ольга Михайловна

Место рождения

Миллерово, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

19.03.1963

Дата смерти

28.07.2020

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

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Муж

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1963

Отец: Самсонов Михаил Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Миллерово, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
21.09.1983

Муж: Самойлов Андрей Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойлов Андрей Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойлов Андрей Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.07.2020
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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