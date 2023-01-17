Сахаутдинов Газизьян Тагирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахаутдинов Газизьян Тагирович

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1937

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Сахаутдинов Тагир Сахаутдинович

Мать: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сахаутдинова Гаугара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сахаутдинова Гаугара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахаутдинова Гаугара

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