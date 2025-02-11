Парамонов Василий Петрович 26.12.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Парамонов Василий Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 26.12.1911, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 11.03.1912, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Парамонов Пётр Фёдорович19.08.1890 г.р.
Мать
Парамонова (Максакова) Мария Александровна26.01.1890 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1911

Отец: Парамонов Пётр Фёдорович

Мать: Парамонова (Максакова) Мария Александровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
11.03.1912
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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