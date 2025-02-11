Парамонов Василий Петрович
мужской, родился 26.12.1911, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 11.03.1912, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецПарамонов Пётр Фёдорович19.08.1890 г.р.
МатьПарамонова (Максакова) Мария Александровна26.01.1890 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1911
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
11.03.1912
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область