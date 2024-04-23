Овсянников Михаил Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1900 ст.
Тульская губерния, плёнка 2038695, стр. 832
Крещение
06.09.1900 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещён в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Гавриил Борисов Козмин; Ефремовского мещанина Ивана Алексеева Смирнова жена Варвара Иванова.
Смерть
Неизвестно