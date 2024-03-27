Рублевский Федор Венедиктович
Место рожденияс.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Дата рождения1906
Дата смерти?.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Рублевский Венедикт Карпович
Мать: Рублевская Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie59502259/
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
21.11.1937
Рождение ребёнка
17.11.1941
Смерть
?.01.1944