Рублевский Федор Венедиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублевский Федор Венедиктович

Место рождения

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.01.1944

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Рублевский Венедикт Карпович

Мать: Рублевская Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублевская (Калюжная) Анастасия Андреевна

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie59502259/
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублевская (Калюжная) Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублевская (Калюжная) Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
21.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублевская (Калюжная) Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
17.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублевская (Калюжная) Анастасия Андреевна

Смерть
?.01.1944

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