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Аксинья Гаврилова
Аксинья Гаврилова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1711
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гаврила Назаров
Около 1684 г.р.
Мать
Ефимья Сидорова
Около 1689 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец:
Гаврила Назаров
Мать:
Ефимья Сидорова
Смерть
Неизвестно
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