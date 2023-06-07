Аксинья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1684 г.р.

Мать

Около 1689 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Гаврила Назаров

Мать: Ефимья Сидорова

Смерть
Неизвестно
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