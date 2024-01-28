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Медведев Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1933

Дата смерти

06.11.1987

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1935 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1933

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Надежда Степановна

Рождение ребёнка
27.09.1967

Сын: Медведев Михаил Викторович

Мать ребёнка: Медведева Надежда Степановна

Рождение ребёнка
20.06.1970

Дочь: Игнатова (Медведева) Тамара Викторовна

Мать ребёнка: Медведева Надежда Степановна

Смерть
06.11.1987

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