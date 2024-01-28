Медведев Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1933
Дата смерти06.11.1987
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1933
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1967
Сын: Медведев Михаил Викторович
Мать ребёнка: Медведева Надежда Степановна
Рождение ребёнка
20.06.1970
Дочь: Игнатова (Медведева) Тамара Викторовна
Мать ребёнка: Медведева Надежда Степановна
Смерть
06.11.1987