Комарицких (Юрасова) Софья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарицких (Юрасова) Софья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.07.1916

Муж: Комарицких Осип Иванович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.06.1917

Сын: Комарицких Иван Осипович

Отец ребёнка: Комарицких Осип Иванович

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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