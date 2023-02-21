Комарицких (Юрасова) Софья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.07.1916
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.06.1917
Отец ребёнка: Комарицких Осип Иванович
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно