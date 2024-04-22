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Астафьев Родион Михайлович

Место рождения

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

06.04.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1887 ст.

Отец: Астафьев Михаил Алексеев

Мать: Астафьева Анна Александрова

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
22.01.1906 ст.

Жена: Астафьева (Шопина) Ефимия Александровна

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.02.1907 ст.

Сын: Астафьев Алексей Родионович

Мать ребёнка: Астафьева (Шопина) Ефимия Александровна

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.10.1908 ст.

Дочь: (Астафьева) Анна Родионовна

Мать ребёнка: Астафьева (Шопина) Ефимия Александровна

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.04.1913 ст.

Дочь: (Астафьева) Александра Родионовна

Мать ребёнка: Астафьева (Шопина) Ефимия Александровна

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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