Астафьев Родион Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.04.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1887 ст.
Бракосочетание
22.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
06.02.1907 ст.
Сын: Астафьев Алексей Родионович
Мать ребёнка: Астафьева (Шопина) Ефимия Александровна
Рождение ребёнка
18.10.1908 ст.
Дочь: (Астафьева) Анна Родионовна
Мать ребёнка: Астафьева (Шопина) Ефимия Александровна
Рождение ребёнка
18.04.1913 ст.
Дочь: (Астафьева) Александра Родионовна
Мать ребёнка: Астафьева (Шопина) Ефимия Александровна
Смерть
Неизвестно