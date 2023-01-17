Блудов Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блудов Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Романово, Пелгусовская волость, Шуйский уезд

Дата рождения

05.04.1785

Дата смерти

02.03.1864

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
05.04.1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Романово, Пелгусовская волость, Шуйский уезд
Место жительства
С 1785
Романово, Пелгусовская волость, Шуйский уезд
Смерть
02.03.1864
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1864
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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