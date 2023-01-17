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Орлова - Климова Любовь Григорьевна

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Место рождения

Филимоновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Климов Григорий Иванович

Мать: Климова - Демиткова Ульяна Демидовна

Филимоновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Старцева - Орлова Лидия Илларионовна

Отец ребёнка: Орлов Илларион Дмитриевич

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.10.1904

Сын: Орлов Иван Илларионович

Отец ребёнка: Орлов Илларион Дмитриевич

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.11.1907

Дочь: Орлова - Орлова Евстолия Илларионовна

Отец ребёнка: Орлов Илларион Дмитриевич

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Илларион Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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