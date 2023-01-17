Орлова - Климова Любовь Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Старцева - Орлова Лидия Илларионовна
Отец ребёнка: Орлов Илларион Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.10.1904
Отец ребёнка: Орлов Илларион Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.11.1907
Дочь: Орлова - Орлова Евстолия Илларионовна
Отец ребёнка: Орлов Илларион Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно