Веряскина (Козлова) Екатерина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1983
Отец: Козлов Роман Борисович
Рождение ребёнка
11.07.2005
Дочь: Веряскина Александра Романовна
Отец ребёнка: Веряскин Роман Викторович
Рождение ребёнка
14.10.2009
Дочь: Веряскина Вероника Романовна
Отец ребёнка: Веряскин Роман Викторович
Рождение ребёнка
24.05.2016
Дочь: Веряскина Маргарита Романовна
Отец ребёнка: Веряскин Роман Викторович
Бракосочетание
Неизвестно