Веряскина (Козлова) Екатерина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веряскина (Козлова) Екатерина Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1983

Отец: Козлов Роман Борисович

Мать: Козлова Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
11.07.2005

Дочь: Веряскина Александра Романовна

Отец ребёнка: Веряскин Роман Викторович

Рождение ребёнка
14.10.2009

Дочь: Веряскина Вероника Романовна

Отец ребёнка: Веряскин Роман Викторович

Рождение ребёнка
24.05.2016

Дочь: Веряскина Маргарита Романовна

Отец ребёнка: Веряскин Роман Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веряскин Роман Викторович

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