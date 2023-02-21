Давидович Самуил Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидович Самуил Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Славина (вайшбейн) София Абрамовна

Ленинград
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1959
Похороны
Неизвестно
Еврейское Преображенское кладбище
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