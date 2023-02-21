Давидович Самуил Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Славина (вайшбейн) София Абрамовна
Ленинград
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1959
Похороны
Неизвестно
Еврейское Преображенское кладбище