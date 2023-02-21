Добровольский Иван Юдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1745 ст.
Дата смерти29.10.1810 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1745 ст.
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Около ?.01.1792 ст.
Сын: Добровольский Гордей Иванович
Мать ребёнка: Добровольская Катерина Осиповна
Рязанцево, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1810 ст.