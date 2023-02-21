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Добровольский Иван Юдин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1745 ст.

Дата смерти

29.10.1810 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1714 г.р.

Жена

Вычислено 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1745 ст.

Отец: не указан

Мать: Добровольская Екатерина Мироновна

Рождение ребёнка
Около ?.01.1792 ст.

Сын: Добровольский Гордей Иванович

Мать ребёнка: Добровольская Катерина Осиповна

Рязанцево, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добровольская Катерина Осиповна

Смерть
29.10.1810 ст.
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