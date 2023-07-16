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Бойко Христина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Авксентий Иванович

Рождение ребёнка
04.06.1912 ст.

Дочь: (Бойко) Антонина Авксентьевна

Отец ребёнка: Бойко Авксентий Иванович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Бойко Петр Авксентьевич

Отец ребёнка: Бойко Авксентий Иванович

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1921

Сын: Бойко Гаврил Авксентьевич

Отец ребёнка: Бойко Авксентий Иванович

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
26.07.1923

Дочь: (Бойко) Анна Авксентьевна

Отец ребёнка: Бойко Авксентий Иванович

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
5 ребенок по числу родившихся 5 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Захарием Савеличием Сагановым, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Бойк... Показать все
Смерть
Неизвестно

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