Бойко Христина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1912 ст.
Дочь: (Бойко) Антонина Авксентьевна
Отец ребёнка: Бойко Авксентий Иванович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Бойко Авксентий Иванович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бойко Гаврил Авксентьевич
Отец ребёнка: Бойко Авксентий Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1923
Дочь: (Бойко) Анна Авксентьевна
Отец ребёнка: Бойко Авксентий Иванович
5 ребенок по числу родившихся 5 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Захарием Савеличием Сагановым, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Бойк... Показать все
Смерть
Неизвестно