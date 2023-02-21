Елистратова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1978
Сын: Елистратов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Елистратов Владимир Николаевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кулаков Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаков Фёдор