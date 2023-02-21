Елистратова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елистратова Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1944

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1978

Сын: Елистратов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Елистратов Владимир Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Михаил Федорович

Отец ребёнка: Кулаков Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Фёдор

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