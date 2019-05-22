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Соловьев Кирилл Николаевич

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

22.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.2019

Отец: Соловьев Николай Александрович

Мать: Соловьева Ольга Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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