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Соловьев Кирилл Николаевич
Соловьев Кирилл Николаевич
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Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
22.05.2019
Пол
Мужской
Отец
Соловьев Николай Александрович
1974 г.р.
Мать
Соловьева (Федина) Ольга Николаевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.2019
Отец:
Соловьев Николай Александрович
Мать:
Соловьева Ольга Николаевна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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