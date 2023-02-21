Захарова (Захарова) Елена Сучкова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Захарова) Елена Сучкова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сучков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Захаров Павел

Отец ребёнка: Захаров Григорий

Рождение ребёнка
30.07.1927

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Захаров Григорий

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ореховское кладбище
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