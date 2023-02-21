Захарова (Захарова) Елена Сучкова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сучков Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Захаров Павел
Отец ребёнка: Захаров Григорий
Рождение ребёнка
30.07.1927
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Захаров Григорий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ореховское кладбище