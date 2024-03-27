Куралех Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куралех Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куралех Пантелеймон Сергеевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мута (Куралех) Миланья Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Куралех Пантелеймон Сергеевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Куралех Семён Пантелеймонович

Отец ребёнка: Куралех Пантелеймон Сергеевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Куралех 1-Я Мировая Афанасий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Куралех Пантелеймон Сергеевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Величко (Куралех) Фёкла Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Куралех Пантелеймон Сергеевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Куралех Степан Пантелеймонович

Отец ребёнка: Куралех Пантелеймон Сергеевич

Смерть
1965

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