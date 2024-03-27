Куралех Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мута (Куралех) Миланья Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Куралех Пантелеймон Сергеевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Куралех Семён Пантелеймонович
Отец ребёнка: Куралех Пантелеймон Сергеевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Куралех 1-Я Мировая Афанасий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Куралех Пантелеймон Сергеевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Величко (Куралех) Фёкла Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Куралех Пантелеймон Сергеевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Куралех Степан Пантелеймонович
Отец ребёнка: Куралех Пантелеймон Сергеевич
Смерть
1965