Харланов Конон Сидорович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Харланова Федосья Кононовна
Мать ребёнка: Харланова Татьяна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Харланов Степан Кононович
Мать ребёнка: Харланова Татьяна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Харланов Илларион Кононович
Мать ребёнка: Харланова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харланова Татьяна
Смерть
Неизвестно