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Харланов Конон Сидорович

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Харланов Сидор Федотович

Мать: Харланова Федосья Степановна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Харланова Федосья Кононовна

Мать ребёнка: Харланова Татьяна

Викторовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Харланов Степан Кононович

Мать ребёнка: Харланова Татьяна

Викторовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Харланов Илларион Кононович

Мать ребёнка: Харланова Татьяна

Викторовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харланова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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