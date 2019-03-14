Губер (Мохова) Таисья (Тая) Федоровна
женский, родилась Около 14.03.1942
умерла 31.01.2023, Германия
ОтецМохов Федор Григорьевич24.01.1903 г.р.
МатьМохова (Ожиганова) Пелагея (Б.Поля) Ивановна02.05.1903 г.р.
Супруги
Губер Николай (Карл)Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.03.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губер Николай (Карл)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Лесная Поляна, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.02.1977
Смерть
31.01.2023
Германия
1942 год рождения