Губер (Мохова) Таисья (Тая) Федоровна Около 14.03.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Губер (Мохова) Таисья (Тая) Федоровна

Автор
АМ
Мухортова А.

женский, родилась Около 14.03.1942

умерла 31.01.2023, Германия

Отец
Мохов Федор Григорьевич24.01.1903 г.р.
Мать
Мохова (Ожиганова) Пелагея (Б.Поля) Ивановна02.05.1903 г.р.
Супруги
Губер Николай (Карл)Неизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.03.1942

Отец: Мохов Федор Григорьевич

Мать: Мохова (Ожиганова) Пелагея (Б.Поля) Ивановна

1942 год рождения

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губер Николай (Карл)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губер Николай (Карл)

Лесная Поляна, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губер Николай (Карл)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губер Николай (Карл)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губер Николай (Карл)

Рождение ребёнка
21.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губер Николай (Карл)

Смерть
31.01.2023
Германия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.