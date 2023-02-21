Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Магдалена Денисова

Мать ребёнка: Юлиана Миронова

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Агафья Денисова

Мать ребёнка: Юлиана Миронова

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марианна Денисова

Мать ребёнка: Юлиана Миронова

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
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