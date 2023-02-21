Денис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Магдалена Денисова
Мать ребёнка: Юлиана Миронова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Агафья Денисова
Мать ребёнка: Юлиана Миронова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марианна Денисова
Мать ребёнка: Юлиана Миронова
Хмелево, Жабинковский район, Брестская область