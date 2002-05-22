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Гордеева Александра Дмитриевна

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Место рождения

Россия, Челябинская обл., Варненский р-н, с. Александровка

Дата рождения

15.06.1914

Дата смерти

22.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1914

Отец: Гордеев Дмитрий

Мать: Гордеева Анна Сергеевна

Россия, Челябинская обл., Варненский р-н, с. Александровка
Бракосочетание
1933

Муж: Сулимов Петр Иванович

Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск
Рождение ребёнка
11.06.1934

Сын: Сулимов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Сулимов Петр Иванович

Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск
Смерть
22.05.2002
Россия, Алтайский кр., Заринский р-н, с. Авдеевская База
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