Гордеева Александра Дмитриевна
Место рожденияРоссия, Челябинская обл., Варненский р-н, с. Александровка
Дата рождения15.06.1914
Дата смерти22.05.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1914
Отец: Гордеев Дмитрий
Мать: Гордеева Анна Сергеевна
Россия, Челябинская обл., Варненский р-н, с. Александровка
Бракосочетание
1933
Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск
Рождение ребёнка
11.06.1934
Отец ребёнка: Сулимов Петр Иванович
Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск
Смерть
22.05.2002
Россия, Алтайский кр., Заринский р-н, с. Авдеевская База