Юсуф-Гаджи
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1964
Дочь: Зарипа Юсуф-Гаджиевна
Мать ребёнка: Абдулкадырова Забаният Абдулкадыровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдулкадыр Юсуф-Гаджиевич
Мать ребёнка: Абдулкадырова Забаният Абдулкадыровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдуллаева Киту Юсуф-Гаджиевна
Мать ребёнка: Абдулкадырова Забаният Абдулкадыровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмед Юсуф-Гаджиевич
Мать ребёнка: Абдулкадырова Забаният Абдулкадыровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анита Юсуф-Гаджиевна
Мать ребёнка: Абдулкадырова Забаният Абдулкадыровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Абдулкадырова Забаният Абдулкадыровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Юсуф-Гаджиевна
Мать ребёнка: Абдулкадырова Забаният Абдулкадыровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Абдулкадырова Забаният Абдулкадыровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно