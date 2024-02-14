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Скитневский Оскар

Место рождения

г.Опочка,Ленинградской обл.

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Скитневский Евсей

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Работал в Питерском ЧК. Был репрессирован.
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie71863402/
Бракосочетание
23.08.1935

Жена: Скитневская (Чернышевич) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
20.06.1936

Сын: Скитневский Владислав Оскарович

Мать ребёнка: Скитневская (Чернышевич) Александра Васильевна

Смерть
?.08.1942

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