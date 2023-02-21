(Железнова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Железнова) Марфа

(Железнова) Марфа

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1799 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Железнов Григорий

Мать: Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close