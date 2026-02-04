Коляденков Никифор Григорьев
мужской, родился Вычислено 1829, Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
умер Неизвестно
ОтецКоляденков Григорий Васильев1801 г.р.
МатьКоляденкова Прасковья ФеофиалктоваВычислено 1799 г.р.
Супруги
Коляденкова Акилина ТарасоваВычислено 1830 г.р.
Дети
Коляденков Михаил Никифоров1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Коляденкова) Василиса (Васса) Никифорова
Мать ребёнка: Коляденкова Акилина Тарасова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Коляденков Михаил Никифоров
Мать ребёнка: Коляденкова Акилина Тарасова
Военная служба
1852
Смерть
Неизвестно