Коляденков Никифор Григорьев Вычислено 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Коляденков Никифор Григорьев

Автор
ВС
Смирнова В.

мужской, родился Вычислено 1829, Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

умер Неизвестно

Отец
Коляденков Григорий Васильев1801 г.р.
Мать
Коляденкова Прасковья ФеофиалктоваВычислено 1799 г.р.
Супруги
Коляденкова Акилина ТарасоваВычислено 1830 г.р.
Дети
(Коляденкова) Василиса (Васса) Никифорова1848 г.р.
Коляденков Михаил Никифоров1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829

Отец: Коляденков Григорий Васильев

Мать: Коляденкова Прасковья Феофиалктова

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коляденкова Акилина Тарасова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Коляденкова) Василиса (Васса) Никифорова

Мать ребёнка: Коляденкова Акилина Тарасова

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Рождение ребёнка
1850

Сын: Коляденков Михаил Никифоров

Мать ребёнка: Коляденкова Акилина Тарасова

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Военная служба
1852

рекрут

Смерть
Неизвестно

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