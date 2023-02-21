Карпенко Виктор Григорьевич
Место рождениясело Воскобойники (Воскобійники), Украина, Полтавская область, Шишакский район
Дата рождения09.04.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.04.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
село Воскобойники (Воскобійники), Украина, Полтавская область, Шишакский район
Бракосочетание
23.08.1992
Жена: скрыто настройками приватности
Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
27.09.2002
Дочь: Карпенко Маргарита Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Жировичи, Слонимский район, Гродненская область