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Карпенко Виктор Григорьевич

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Место рождения

село Воскобойники (Воскобійники), Украина, Полтавская область, Шишакский район

Дата рождения

09.04.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

село Воскобойники (Воскобійники), Украина, Полтавская область, Шишакский район
Бракосочетание
23.08.1992

Жена: скрыто настройками приватности

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
27.09.2002

Дочь: Карпенко Маргарита Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Жировичи, Слонимский район, Гродненская область
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