Семён Владимиров 1768 — найти родственников по фамилии на Familio

Семён Владимиров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1768, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1832, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Игнат Семёнов1794 г.р.
Пётр Семёнов1800 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофим Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1794

Сын: Игнат Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1800

Сын: Пётр Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1832
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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