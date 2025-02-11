Семён Владимиров
мужской, родился 1768, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1832, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Игнат Семёнов1794 г.р.
Пётр Семёнов1800 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофим Семёнов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Игнат Семёнов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Пётр Семёнов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1832
Место жительства
1835