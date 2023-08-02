Пронченко (Карая) Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронченко (Карая) Евдокия Филипповна

Место рождения

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

?.02.1914

Дата смерти

08.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1914

Отец: Карый Филипп Игнатьевич

Мать: Карая (Гальченко) Ксения Архиповна

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
До 1935

Муж: Пронченко Дмитрий Афанасьевич

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пронченко Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
31.01.1940

Сын: Пронченко Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Пронченко Дмитрий Афанасьевич

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
08.02.1969

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