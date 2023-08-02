Пронченко (Карая) Евдокия Филипповна
Место рождения
Дата рождения?.02.1914
Дата смерти08.02.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1914
Бракосочетание
До 1935
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пронченко Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
31.01.1940
Сын: Пронченко Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Пронченко Дмитрий Афанасьевич
Смерть
08.02.1969