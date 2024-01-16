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Никишин Яков Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Никишин Яков Максимович

Мать: Никишина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Вера (Была Нина) (Была Нина) Яковлевна

Мать ребёнка: Никишина Марфа Степановна

Рождение ребёнка
26.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никишина Марфа Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никишина Марфа Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Никишина Марфа Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никишина Марфа Степановна

Смерть
1941
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