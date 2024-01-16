Никишин Яков Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1907
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: Никишин Яков Максимович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Вера (Была Нина) (Была Нина) Яковлевна
Мать ребёнка: Никишина Марфа Степановна
Рождение ребёнка
26.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никишина Марфа Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никишина Марфа Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Никишина Марфа Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941