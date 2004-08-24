Токарева (Горелова) Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Горелова) Прасковья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1917

Дата смерти

24.08.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИО
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Место
Комментарий
Рождение
12.10.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1937

Сын: Токарев Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Токарев Федор Митрофанович

Рождение ребёнка
02.12.1939

Дочь: Вертикова Галина Федоровна

Отец ребёнка: Токарев Федор Митрофанович

Смерть
24.08.2004
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