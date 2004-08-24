Токарева (Горелова) Прасковья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1917
Дата смерти24.08.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1937
Сын: Токарев Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Токарев Федор Митрофанович
Рождение ребёнка
02.12.1939
Дочь: Вертикова Галина Федоровна
Отец ребёнка: Токарев Федор Митрофанович
Смерть
24.08.2004