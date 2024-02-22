Наумкин Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумкин Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наумкин Илья Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1888 ст.

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Наумкина Анна Трофимовна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.?.1890 ст.

Сын: Наумкин Федор Иванович

Мать ребёнка: Наумкина Анна Трофимовна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.?.1892 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Наумкина Анна Трофимовна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумкина Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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