Наумкин Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наумкин Илья Васильевич
Рождение ребёнка
17.03.1888 ст.
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Наумкина Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
17.?.1890 ст.
Мать ребёнка: Наумкина Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
11.?.1892 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Наумкина Анна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумкина Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно