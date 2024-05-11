Шишелов Ануфрий Прокопьевич Около 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишелов Ануфрий Прокопьевич

Место рождения

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Шишелов Прокопий Трифонович

Мать: Шишелова Марфа Тимофеевна

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишелова Матрёна Кононовна

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Шишелова Анна Ануфриевна

Мать ребёнка: Шишелова Матрёна Кононовна

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1780

Сын: Шишелов Сидор Ануфриевич

Мать ребёнка: Шишелова Матрёна Кононовна

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
?.08.1781

Сын: Шишелов Василий Ануфриевич

Мать ребёнка: Шишелова Матрёна Кононовна

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Шишелов Иван Ануфриевич

Мать ребёнка: Шишелова Матрёна Кононовна

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Шишелов Фома Ануфриевич

Мать ребёнка: Шишелова Матрёна Кононовна

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно

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