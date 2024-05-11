Шишелов Ануфрий Прокопьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Шишелова Анна Ануфриевна
Мать ребёнка: Шишелова Матрёна Кононовна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Шишелова Матрёна Кононовна
Рождение ребёнка
?.08.1781
Сын: Шишелов Василий Ануфриевич
Мать ребёнка: Шишелова Матрёна Кононовна
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Шишелова Матрёна Кононовна
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Шишелова Матрёна Кононовна
Смерть
Неизвестно